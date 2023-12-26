نتيجة كلية الشرطة 2023.. رابط الاستعلام عن المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2023.. يكثف الكثير من المتقدمين بكلية الشرطة البحث عن النتيجة بالأسماء، يأتي ذلك عقب انتهاء وزارة الداخلية من كل الإجراءات والاختبارات للمتقدمين، وكان آخرها اختبارات الهيئة، حيث من المقرر ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية، وطرق أخرى.

نتيجة كلية الشرطة 2023

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة الداخلية، ومن خلال رقم واتساب خاص بوزارة الداخلية، أما الطريقة الثالثة من خلال إيميل أو بريد إلكتروني مفعل للطلاب المتقدمين في أكاديمية الشرطة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة إلكترونيًا

بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

اختيار أيقونة الالتحاق بأكاديمية الشرطة

تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني المسجل على الموقع من قبل.

النقر على خدمات أكاديمية الشرطة

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب

كتابة رقم الملف الخاص بالطالب

أخيرا الضغط على أيقونة الاستعلام لمعرفة النتيجة

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

لا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 22 عامًا.

ألا يكون المتقدم متزوجًا، ويتعد بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.

تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما، بمجموع لا يقل عن 65%.

تقبل الكلية خريجي المؤهلات العليا الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث فقط).

أن يكون الطالب مصري الجنسية وأبويه مصريين الأصل وغير مجنسين.

يكون المتقدم حسن السمعة وطيب السيرة.

ينطبق عليه كافة شروط اللياقة البدنية والصحية ويجتاز الاختبارات بنجاح.

ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة للشرف والأمانة، أو مدرج على قوائم الإرهاب.

ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.