محافظ الإسماعيلية ورئيس منطقة الأزهر يزوران الكنيسة الكاثوليكية

أجرى حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، زيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية؛ وذلك لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهما نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران الإسماعيلية.

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء؛ مؤكدًا على أهمية وحدة نسيج الشعب المصري، وعلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال، ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق محافظ الإسماعيلية، خلال الزيارة، فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ورئيس بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، والسيد أحمد عصام، نائب المحافظ، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعه قناة السويس، والشيخ إسماعيل أحمد، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.