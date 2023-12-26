الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.. والقناة الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر المقررة بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في المباراة التي تجمع بينهما المؤجلة من الجولة السابعة عشر بالمسابقة

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

موعد المباراة..

تنطلق أحداث  مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة..

تذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي 2022، وبالتحديد قناة SSC1 HD ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض ومحمد حسين.

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