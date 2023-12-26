الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محمود التهامي يحتفل بمولد السيدة نفيسة غداً

الشيخ محمود التهامي
الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين

تحتفل الطرق الصوفية والمصريون بمولد نفيسة العلوم السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن على بن أبى طالب، رضى الله عنهم، حيث تم افتتاح المولد شعبيا، ورسميًا الاثنين ، بينما تكون الليلة الختامية غدًا الاربعاء 27 ديسمبر2023.

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وبدأت مظاهر الاحتفال بالمولد بكسوة جامع السيدة نفيسة وتزيينه بالانوار بينما شهد محيط المسجد توافد الزائرين الذين حضروا من كافة انحاء الجمهورية ومازالوا يتوافدون للمشاركة بإحياء تلك المناسبة العطرة، كما بدأت خدمات الطرق الصوفية نصب خيامها لتقديم المأكولات والمشروبات للزائرين.

 ويحتفل الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين مع أبناء الطرق الصوفية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي بمولد السيدة نفيسة وذلك مساء اليوم الأربعاء بميدان السيدة نفيسة، ويختتم الحفل الذي يبدأ في العاشرة مساء الشيخ ياسين التهامي الملقب بعميد الإنشاد الديني.

 

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