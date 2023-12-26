طريقة عمل سمبوسة باللحمة المفرومة والبازلاء.. فوائدها متعددة

الـ سمبوسة من المقبلات التي لا غنى عنها في العزائم، فتضيف لمسة شهيه للسفرة، ويمكن تحضيرها بمكونات مختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمبوسة باللحمة المفرومة والبازلاء.

سمبوسة





طريقة عمل سمبوسة باللحمة المفرومة والبازلاء

المقادير

- زيت نباتي : ملعقة كبيرة

- بصل : نصف كوب (مفروم)

- لحم مفروم : نصف كيلو

- بهار حلو : ملعقة صغيرة (مشكل)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بازلاء : كوب

- كاري : ملعقة صغيرة

- عجينة سمبوسة : مقدار

- زيت : غزير (للقلي)



طريقة التحضير

سخني ملعقة كبيرة من الزيت النباتي بقدر صغير على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل قليلاً.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه مع البصل، ثم بهري بالبهار الحلو المشكل، والفلفل الأسود، والملح، وقلبي واتركي اللحم حتى ينشف ماؤه.

أضيفي كوب البازلاء وحركي، ثم أضيفي الكاري، ارفعي القدر عن النار وضعي اللحمة المفرومة بطبق جانبي.

افردي عجينة السمبوسة بالشوبك (المرق) مع رشة دقيق على السطح المراد العمل عليه، وقطعيها لدوائر متساوية.

احشي الدوائر باللحمة المفرومة وأحكمي إغلاقها، بإمكانك استخدام الآلة الخاصة لذلك.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ العجينة والحشوة.

سخني زيت غزير في مقلاة على النار، واقلي حبات السمبوسة حتى تصبح ذهبية اللون.

قدميها ساخنة.



فوائد تناول البازلاء

تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء الخضراء على مكمل غذائي يعرف باسم "كوميسترول"، وهو من أهم العناصر التي تقي المعدة من الإصابة بالسرطان.



تمنع الإمساك

البازلاء الخضراء غنية بالألياف، مما يعزز في عملية الهضم وتقي من المعاناة من الإمساك.

تحمي من الزهايمر

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "C" و"E" ودهون "أوميغا-3" والزنك، كما أنها غنية بالعناصر المضادة للالتهابات، وكلها عناصر صحية تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.



تعزز من مناعة الجسم

البازلاء الخضراء غنية بالـ"فلافينويد" والـ"ألفا-كاروتين" والـ"بيتا-كاروتين"، وكلها معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يعزز من مناعة الجسم.



تقوية العظام

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "K" و"B"، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها، مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة.





تمد الجسم بالطاقة

نظراً لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الـ"فلافينويد" والـبيتا-كاروتين" فإن البازلاء تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.