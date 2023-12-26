سافر دون ذويه.. طفل يستقل طائرة إلى وجهة خاطئة

سافر طفل أمريكي، عُمره 6 أعوام، بمفرده على متن طائرة، لكنه وصل إلى وجهة خاطئة، في واقعة غير مألوفة.

وكان مقررًا أن يسافر الصغير من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مدينة فورت مايرز في ولاية فلوريدا على متن رحلة لخطوط "سبيريت" الجوية، لكن الطفل وجد نفسه في مدينة أورلاندو.

وقدمت خطوط "سبيريت" الجوية اعتذارها لأسرة الطفل، مؤكدة أن الطفل "جرى إيصاله بشكل خاطئ".

وأكدت الشركة، بحسب ما نقلته "CNN"، أن أحد ممثليها يرعى الصغير، وفور اكتشاف الخطأ، تواصلت مع ذويه.

من جانبها، كشف الجدة أنها شعرت بالذعر فور علمها بوصول الطائرة إلى المطار دون أن يكون حفيدها موجودًا فيها.

وتلقت الجدة مكالمة هاتفية من الحفيد وأبلغها بما حدث، حتى اجتمع شمله بذويه في وقت لاحق.

وعرضت الشركة على الأسرة تعويضًا ماليًا عما حدث، فيما فتحت تحقيقًا داخليًا للوقوف على أسباب وجود هذا الخطأ.