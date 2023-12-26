أيهم السمور يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "لا للإدمان"

أيهم السمور:فيلم "لا للإدمان"تقوم فكرته على مواجهة الخطر في المجتمع

كشف الفنان الصاعد أيهم السمور، عن فيلمه الجديد "لا للإدمان"، موضحًا أن هذا الفيلم تقوم فكرته على مواجهة الخطر في المجتمع، وسيتم إطلاقة العام القادم 2024.



وأشار "أيهم" خلال مداخلة هاتفية على قناة "ten" إلى أنه يتعاون مع عدد من الفنانين الصاعدين، موضحاً أن الفيلم يعتمد على قصة شاب يعيش الواقع، حيث يتجلى في كواليس الفيلم كيف تدار وتصبح حياة الشاب بعد الوصول إلى هذه المرحلة والتغيرات الخطيرة التي تطرأ عليه، لتوعية الشباب من مخاطرهم

وأكد الفنان الصاعد، أن الفيلم يحمل حبكة درامية حول حياة المدمنين التي أفسدت المخدرات حياتهم، وهي بمثابة رسالة للشباب تقيهم من خطر الإدمان

جدير بالذكر أن فيلم إدمان من إخراج سيحا عماد، وبطولة أيهم، السمور وعمرو عبد الجليل، وبحار، وإنتاج شركة Masy للإنتاج السينمائي