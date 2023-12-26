هل وفاة ستيف جوبز أنهت أسطورة آبل

توفي ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، في 5 أكتوبر 2011، بسرطان البنكرياس عن عمر ناهز 56 عامًا. وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قالت شركة أبل إن "تألق جوبز وشغفه وطاقته كانت مصدرًا لعدد لا يحصى من الابتكارات التي تثري حياتنا وتحسنها". العالم أفضل بما لا يقاس بسبب ستيف."

شارك جوبز في تأسيس شركة أبل مع ستيف وزنياك في عام 1976، لكنه ترك الشركة في عام 1985، وفقًا لمكتبة الكونجرس. عاد جوبز في عام 1996 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل حتى عام 2011، عندما استقال قبل شهرين من وفاته.

شهدت قيادة جوبز إطلاق العديد من منتجات أبل الشهيرة، بما في ذلك iMac، وiBook، وiPod، وMac OS X، وiPhone، وiPad، وغيرها الكثير.

وفي الذكرى العاشرة لوفاة جوبز في عام 2021، أصدرت شركة أبل مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني لإحياء ذكرى المؤسس المشارك.

ويتضمن الفيديو، الذي يرويه جوبز، صورًا للرئيس التنفيذي السابق ومقاطع من المحادثات الداخلية وأحداث أبل التي تم فيها إطلاق المنتجات.

كيف مات ستيف جوبز؟

تم تشخيص إصابة جوبز بسرطان البنكرياس في عام 2003، لكنه لم يبدأ بمشاركة الأخبار مع موظفي شركة أبل إلا بعد مرور عام.

وفي عام 2009، أجرى عملية زرع كبد في مستشفى جامعة ميثوديست في ممفيس، تينيسي.

انتكس سرطان البنكرياس الذي أصيب به جوبز في عام 2011، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أبل في أغسطس من ذلك العام، عندما قبل منصب رئيس مجلس الإدارة. توفي في 5 أكتوبر 2011؛ لقد عمل في شركة Apple حتى اليوم السابق لوفاته.

تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي بعد استقالة جوبز. لقد وصف موت جوبز بأنه "أحد أتعس أيام حياتي".



ماذا حدث في شركة أبل بعد وفاة ستيف جوبز؟

يشغل كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة Apple منذ عام 2011. ومنذ ذلك الحين، كان أكبر إطلاق لمنتجات Apple هو ساعة Apple Watch، التي يستخدمها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم، بما في ذلك العديد من مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة.

وأصدرت الشركة أيضًا سماعات AirPods، لكن الجيل الثالث لم يتم بيعه بشكل جيد، مما دفع الشركة إلى الإعلان عن إعادة التصميم.

في يونيو 2023، طرحت شركة Apple لأول مرة سماعة رأس "الواقع المختلط" ذات الذكاء الاصطناعي، Vision Pro. ومن المتوقع أن يتم إصداره في عام 2024 وبيعه بحوالي 3500 دولار.

كان جهاز iPhone، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2007 في عهد جوبز، مسؤولاً عن معظم إيرادات شركة Apple، وفقًا لكتاب "بعد ستيف: كيف أصبحت شركة Apple شركة بقيمة تريليون دولار وفقدت روحها" من تأليف تريب ميكل. يشير الكتاب أيضًا إلى أن الشركة لم تصدر "منتجًا جديدًا رائعًا حقًا" منذ وفاة جوبز.

أصبحت شركة Apple أول شركة أمريكية تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار في عام 2020. وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Apple ذروتها عند 3.1 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.