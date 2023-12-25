أفضل 5 هواتف ذكية في عام 2023

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، حان الوقت للتفكير في أبرز الهواتف، هل تحب الأجهزة المدمجة والمتميزة، أنت بالتأكيد لست مستخدمًا قويًا أو مصورًا فوتوغرافيًا ذا خبرة أو لاعبًا ثقيلًا على الأجهزة المحمولة. المشكلة هي أنه من الصعب الحصول على الهواتف المدمجة هذه الأيام، لكن Apple وSamsung وGoogle عرضت هاتفًا واحدًا لكل منها. وعلى الرغم من أن الأجهزة القابلة للطي ليست مدمجة بشكل جوهري، فقد قدمت شركتا أوبو وسامسونج خيارين رائعين يستحقان مكانًا في قائمة أفضل 5 خيارات.

ايفون 15 برو

تمثل سلسلة iPhone 15 Pro تحولًا هائلاً في تاريخ Apple. لا يرجع الأمر فقط إلى وجود منفذ USB-C في الجزء السفلي، على الرغم من أن هذا يعد تغييرًا مرحبًا به لمستخدمي Apple. كان تصميمي الأكبر مع الطرازين الأخيرين من iPhone Pro هو وزنهما المنسوب إلى الإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تمت معالجة ذلك من خلال الجيل 15 Pro وهو أخف وزنًا بمقدار 20 جرامًا من أسلافه ويقدم إطارات التيتانيوم الجديدة التي لا تظهر التآكل بسهولة مثل الإطارات اللامعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أسلافها.

اختياري هو 15 Pro الأصغر حجمًا نظرًا لحجمه ومقايضاته الطفيفة مقارنة بـ 15 Pro Max. إنها تحتوي على شاشة ProMotion رائدة في فئتها مع سطوع ممتاز وإعادة إنتاج الألوان. هناك أداء يمكن توفيره لسنوات بفضل شريحة Apple A17 Pro مقاس 3 نانومتر، ولا يزال نظام التشغيل iOS بمثابة تجربة "تعمل فقط".

عمر البطارية يترك شيئًا مما هو مرغوب فيه ولكنه يكفي للاستخدام اليومي. أضف إلى ذلك ميزات iOS الحصرية مثل AirDrop وFaceTime وiMessage إلى جانب دعم البرامج الممتاز وستحصل على هاتف خالٍ من العيوب الرئيسية.

جوجل بيكسل 8

يعد هاتف Pixel 8 وPixel 8 Pro من أكثر الأجهزة الرائدة تنافسية لدى Google منذ سنوات، وبينما يتميز هاتف 8 Pro بكاميرات أكثر قدرة، إلا أن طراز الفانيليا هو الذي جذب انتباهي. إنه يتميز بتصميم خلفي مريح يجعل الهاتف ممتعًا دون الحاجة إلى الحفر في راحة يدك، كما أن الحاجب هو خيار تصميم الكاميرا الأكثر تفردًا على أي هاتف ذكي وجزءًا محددًا من مظهر Pixel.

تعد شاشة OLED الأكثر سطوعًا بمعدل 120 هرتز إضافة رائعة لجهاز Pixel 7، كما أن المساحة الأصغر مقاس 6.2 بوصة جنبًا إلى جنب مع الحواف النحيفة تجعلها واحدة من أفضل شاشات الهواتف المدمجة في السوق. لا تزال تجربة كاميرا Pixel من الدرجة الأولى، كما أن مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي تجعلها واحدة من أكثر التجارب متعةً للتجربة. عامل في الخصومات المنتظمة ويمثل Pixel 8 واحدة من أفضل القيم في عالم هواتف Android الرائدة.

سامسونج جالاكسي اس 23

قد لا يتفوق Galaxy S23 في أي نقطة محددة ولكنه هاتف متميز وصغير الحجم ومتكامل والذي حصل على تصويتي. تحسن عمر البطارية بشكل ملحوظ على S22 وكذلك الأداء مع Snapdragon 8 Gen 2 الذي وصل أخيرًا إلى جميع الأسواق. يمكن القول إن واجهة OneUI هي أكثر واجهات مستخدم Android ثراءً بالميزات، كما أن تركيز سامسونج على توفير تحديثات البرامج في الوقت المناسب جعل من السهل التوصية بسلسلة S الرئيسية لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بهواتفهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

تعد Samsung DeX ميزة أخرى من الدرجة الأولى لا تزال حصرية لهواتف Galaxy الرائدة وثلاثية الكاميرات الموجودة على الغطاء الخلفي لجميع سيناريوهات التصوير، ومع ذلك، قد يكون الوقت قد حان لشركة Samsung لتحديث تلك المستشعرات القديمة. إذا كنت تريد هاتفًا رائدًا مدمجًا بتصميم متميز وبرامج رائعة وأجهزة من الطراز الأول، فإن S23 هو توصية سهلة.

سامسونج جالاكسي زد فليب 5

إذا لم تعد الهواتف اللوحية تثير اهتمامك بعد الآن، فإن الأجهزة القابلة للطي تستحق الاهتمام ويعتبر Z Flip5 أحد أفضل الأجهزة المدمجة في فئتها. قامت سامسونج بتحسين تصميم Z Flip5 من خلال آلية المفصلات المحسنة التي يمكن طيها الآن بشكل مسطح، مما يوفر المزيد من راحة البال. التحديث الكبير هذا العام هو شاشة الغلاف مقاس 3.4 بوصة والتي تضيف بُعدًا جديدًا تمامًا للتفاعل مع الجهاز حتى لا تحتاج إلى فتحه للقيام بالمهام الأساسية.

وهذا هو الشيء الأساسي مع الأجهزة القابلة للطي، فهي لا تشغل مساحة كبيرة في جيبك ولكن يمكنك الوصول الفوري إلى شاشة كبيرة مع فتح سريع. تعد شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة في Z Fold 5 رائعة لاستهلاك الوسائط وتناسب نسبة العرض إلى الارتفاع الطويلة المزيد من المعلومات الرأسية في تطبيقات الوسائط الاجتماعية. يمكن لـ Snapdragon 8 Gen 2 الموجود على رأس القيادة أن يحافظ على أفضل الرقائق المتوفرة ويوفر قدرة تحمل أفضل للبطارية مقارنةً بـ Flip4.

تنجز الكاميرات المزدوجة بدقة 12 ميجابكسل المهمة وتوفر تنوعًا إضافيًا عند دعم الهاتف كحامل ثلاثي الأرجل، لكن من المؤكد أن المستشعرات يمكنها استخدام التحديث الذي نأمل أن يأتي مع Flip6.

Oppo Find N3 أو OnePlus Open

يعد هاتف Oppo Find N3 أو OnePlus Open كما هو معروف في بعض أنحاء العالم هو جهازي المفضل القابل للطي على طراز الكتاب اعتبارًا من عام 2023. فهو يوفر مزيجًا مثاليًا من الطاقة والبرامج المصقولة والكاميرات من الدرجة الأولى مع لمسة من ضبط Hasselblad.

نسب العرض إلى الارتفاع على كل من الغطاء والشاشات الرئيسية تجعل استخدام الأجهزة القابلة للطي من أوبو وون بلس أكثر متعة من بعض منافسيها المباشرين. يشترك كلا الجهازين أيضًا في جودة بناء رائعة وتصميمات نظيفة وبسيطة. الثلاثة - مفتاح كتم الصوت ووضع الحامل ثلاثي القوائم للكاميرا وعمر البطارية الذي يمكن الاعتماد عليه وتجربة البرامج الغنية بالميزات تجعل من Find N3/OnePlus Open أمرًا يستحق الاهتمام في المساحة القابلة للطي.