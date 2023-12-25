رجل يبني Cybertruck من الخشب.. وإيلون ماسك يرد

أثار رجل ضجة على الإنترنت بعد أن قام ببناء نسخة طبق الأصل من Cybertruck، ولكن مع تطور كبير.

في حين أن هيكل Tesla Cybertruck نفسه مصنوع من الفولاذ، فإن هذا الهيكل مصنوع من مادة مختلفة تمامًا.

إنه ليس معدنًا في الواقع، أو ألياف كربون، بل خشب. نعم، قام شخص ما ببناء Cybertruck باستخدام الخشب.

تم تصميم الشاحنة لقناة ND-WoodArt على YouTube، والتي ترى أن الفريق يقوم ببناء جميع أنواع المركبات المختلفة من الخشب.

وقد شملت هذه السيارات الرياضية والدراجات النارية وحتى الدبابة. على الرغم من أن الدبابة المصنوعة من الخشب قد لا تكون ذات فائدة كبيرة في المعركة الفعلية، إلا أنها تبدو مذهلة.

لكن Cybertruck الخشبية هي التي لفتت انتباه الإنترنت بعد أن نشرت القناة رسالة مفتوحة إلى Elon Musk على X.

وجاء في التغريدة: "أنا منشئ محتوى شغوف وأحب بشدة المركبات الخشبية ومعجب بك وبتسلا. على مر السنين، شرعت في العديد من مشاريع السيارات الخشبية لاكتساب خبرة قيمة.

"واليوم أطلقت السيارة التي أعجبت بها كثيرًا، Cybertruck. وهي أيضًا السيارة التي يحبها الكثير من جمهوري ويريدون مني أن أصنعها."

وأضاف: "أنا أدرك أن تسلا واجهت نصيبها من التحديات في تحقيق Cybertruck. ومع ذلك، فإنني أحافظ على إيمان لا يتزعزع في رؤيتكم وقدرات تسلا. وأنا واثق من أن هذه السيارة الاستثنائية ستنجح في نهاية المطاف."

حتى أن إيلون ماسك نفسه رد على الطلب المكتوب بعناية والذي يطلب إعادة النشر، قائلاً: "بالتأكيد، موضع تقدير كبير".

ولجأ العديد من المعجبين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بالعمل.

كتب أحدهم: "هذه النتيجة سيئة للغاية. يجب أن تكون هذه واحدة من أفضل شاحنات Cybertruck التي ظهرت على الطرق على الإطلاق وأود أن يتم عرضها بشكل بارز في المقر الرئيسي لشركة Tesla".

وقال آخر: "لا أستطيع البدء في التفكير في الكم الهائل من القياسات التي تم إجراؤها في هذا المشروع... إنه أمر رائع جدًا للمشاهدة وليس أقل من رائع."

وكتب ثالث: "إذا قمت ببيع هذا الشيء كلغز كامل، فسأشتريه. أنتم يا رفاق تجعلون الأمر يبدو سهل البناء".

وأشاد آخرون أيضًا بشاحنة Cybertruck الخشبية، لكنهم كانوا أقل إطراءً بشأن النسخة الحقيقية.

وكانوا يميلون إلى قول الشيء نفسه. كتب أحدهم: "حرفية أفضل بشكل غير عادي من الشيء الحقيقي".

وقال آخر: "تبدو أفضل من الشاحنة السيبرانية الفعلية".