صرف 150 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث تصادم في قنا

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصابي حادث تصادم سيارة تريلا تحمل لوحات ص ب ج 5841 مع سيارة ميكروباص أدت إلى انقلابها واصطدامها مع تروسيكل وسيارة تاكسي بمنطقة كوبري الشيخ يونس، والذين تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما التقى أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.

رافقه الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور حجاجي منصور مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف الاحمر وكيل مدير الشئون الصحية بقنا وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسؤل من التضامن الاجتماعى والأجهزة الأمنية

. ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، انه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة البلاغ قام مرفق إسعاف قنا الدفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

مشيرا إلى انه تم حصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وأصابة 21 آخرين.

وأضاف عبد الباقي ان محافظ قنا وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وفقا للاجراءات القانونية.