مستشار رئيس الوزراء سابقًا: "الورق مبقاش موجود.. التابلت عليه كل حاجة"

أكد د. هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أنه تم تقييم 60 ألف موطف حكومي والتعاقد مع شركات من أجل تدريبهم وتنمية مهاراتهم ليكون لديهم القدرة على التعمل في البيئة الجديدة، مشددًا على أنه تم تخصيص شقق سكنية في مدينة بدر بأسعار مناسبة للعاملين بالعاصمة الإدارية.

مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا

وشدد “محمود”، خلال حواره مع الإعلامي اسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، على أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في إنشاء قاعدة البيانات وهي الأكبر في أفريقيا، مشددًا على أن لدينا قواعد بيانات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه على أحدث الأجهزة.

وأشار إلى أن تم العمل مجهود كبير في "الأرشيف الورقي" وتحول لأرشيف إلكتروني، موضحًا أن 5 شركات عملت لتحويل وأرشفه 750 مليون مستند وتحويلهم إلى أخر إلكتروني، مشددًا على أنه تم تقييم هذه المستندات من حيث الاحتياج للاستفادة منه أو عدم الاحتياج.

ونوه مستشار رئيس الوزراء، بأن شباب الموظفين سعيد بهذا التطور والتحول للعمل إلكترونيًا، مؤكدًا أن تجربة العاصمة الإدارية ممكن تطبيقها في جميع الأجهزة الأخرى.

وأوضح أن قواعد البيانات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في التخطيط الجيد لمستقبل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن قواعد البيانات وتفاعلها بين كافة الجهات والهيئات تنفيذ الإحكام والتي كانت تمثل أزمة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيا.

وتابع: "ورق البوسطة مبقاش موجود.. تم تغيير هيكل الوزارة به جزء فني وجزء أخر إداري وهو هيكل ثابت في جميع الوزرات"، مشددًا على أنه تم وضع مسمى وظيفي جديد وهو وكيل الوزارة الدائم للتخفيف عن الوزير وتم نقل العديد من الاختصاصات اليه، كما أنه لم يعد الورق موجود وجميع البيانات محملة على أجهزة المحمول والتابلت لجميع الوزراء.