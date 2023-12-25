وزير البترول الأسبق: 96% نسبة اعتماد مصر على البترول والغاز الطبيعي

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر تعتمد على البترول والغاز في كافة مناحي الحياة بنسبة 96%، وهذه نسبة خطيرة جدًا، ولذلك قامت الدولة بالنظر إلى بدائل للغاز والبترول، من خلال إدخال مشروع الطاقة النووية في حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يدخل في الإنتاج في نهاية 2024، وقامت بالدخول إلى الطاقة الشمسية.

وتابع "كمال"، خلال حوراه مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحكومة في سبتمبر الماضي طرحت مشروعات لإنتاج الطاقة من خلال قيام المستثمر بإعداد المشروع وشراء الدولة الطاقة المنتجة، وهذا فكر جديد، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تشجيع قطاع النقل على استخدام الغاز بدلاً من السولار والبترول، وتوسعت الدولة في إنتاج طاقة الهيدروجين وقامت بتوقيع اتفاقيات تقدر بـ80 مليار دولار في قمة المناخ الماضية.

ولفت إلى أن 4% من مساحة مصر قادرة على إنتاج وقود هيدروجيني يكافئ إنتاج 12 مليون برميل يوميًا من البترول، وبذلك من الممكن أن تتحول مصر لدولة غنية جدًا بالطاقة.