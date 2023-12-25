وزير البترول الأسبق: حقل ظهر يمتلك أكبر احتياطي في شرق المتوسط

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن فترة تنفيذ مشروع حقل ظهر كان من المفترض أن تأخذ 36 شهرًا، ولكن تم اختصار هذه المدة في 18 شهر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وضع في موسوعة جينيس، لأن مدة تنفيذه كانت قصيرة للغاية.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حقل ظهر يمتلك أكبر احتياطي في شرق المتوسط باحتياطي تقديري 30 ترليون قدم مكعب غاز ، بينما الاحتياطي المتواجد في مصر بالكامل لم يكن يزيد عن 60 تريليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن البعض تحدث عن أن حقل ظهر شهد انخفاضا في الإنتاج، وهذا حق يراد به باطل، لأن انخفاض ضغط إنتاج الغاز الطبيعي أمر طبيعي، لأن الضغط في الحقول العميقة يقل بنسبة 10 لـ15% مع طول فترة الإنتاج.

ولفت إلى أن المؤشرات كانت تتحدث عن أن إنتاج حقل ظهر يفقد 50% من طاقته الإنتاجية خلال 5 سنوات، أي أن الإنتاج ينخفض من 2.8 لـ1.4 مليار قدم مكعب، بينما حقل ظهر ينتج 2.3 ميار قدم كعب، وهذا يعني أن انخفاض الإنتاج أقل من التوقعات بكثير.