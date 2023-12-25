خبير يكشف تفاصيل مشروع "مستقبل مصر" الزراعي

أكد المهندس خالد ساري، عضو الجمعية المصرية للزراعة المستدامة وخبير إدارة المشروعات الزراعية المستدامة، أن مشروع مستقبل مصر يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية التى تعظم وتدعم بكل قوة قطاع الزراعة، خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعى، وذلك بإقامة شبكة طرق متكاملة؛ لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى، لاستيعاب حركة التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستقبلي المتوقع لهذا المشروع.

وأشار ساري في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أن مستقبل مصر يقع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة، والذى يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان؛ بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي، مضيفا أن مشروع مستقبل مصر المُقام علي مساحة 500 ألف فدان يعد واحدا من أبرز وانجح المشروعات الزراعية التنموية التي تخدم قطاع الزراعة بصفة خاصة ومجال التصنيع الزراعي بصفة عامة.

وأضاف الخبير الزراعي أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يقع على امتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي اتجاه مدينه 6 أكتوبر بطول 100 كم في عمق 30 كم عرض، وطريق الضبعة يوازي طريق اسكندرية الصحراوي، حيث يعد موقع المشروع قريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية؛ مما يسهل نقل المنتجات الزراعية من المشروع إلى أنحاء الجمهورية والتصدير إلى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

يشارك في المشروع العديد من الشركات الزراعية الكبري المتخصصة في مجال الزراعة.

وقال خبير إدارة المشروعات الزراعية المستدامة، إنه تم زراعة أكثر من 320 ألف فدان من إجمالي 500 ألف فدان، وذلك بتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثة وطرق الري الحديث مثل الري المحوري والبيفوت والامطار الصناعية؛ بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، ليس هذا فحسب بل تم تطبيق برامج الزراعة العضوية والحيوية واستخدام برنامج المكافحة الحيوية من إطلاق المفترسات والطفيليات الحشرية لمكافحة الآفات الحشرية والحيوانية دون استخدام المبيدات الحشرية المسببة لخلل النظام البيئي وتطبيق نظام التسميد الحيوي والعضوى حفاظا على البيئة وتقليل حدة التغيرات المناخية.

واختتم قائلا "مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر إضافة كبيرة للمشروعات العملاقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة".