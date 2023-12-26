اليوم.. قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن قرى الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر، عن قطع مياه الشرب عن مناطق عدة.

وذكر بيان الشركة ان قطع مياه الشرب نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة، وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لعنبر الطلمبات المرشحة.

وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة سوف تشمل إصلاح عدد 3 نقاط على خط الطرد قطر 1000 مم بعزبة عليوة وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف، بالإضافة إلى تحويل خط 500 مم بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم، مما يستلزم قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، وبناء عليه سوف يتم قفل كافة الخطوط الناقلة لمياه الشرب إلى عدد من المناطق والتي تصل إليها المياه من خلال نفس الخط.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة أن انقطاع مياه الشرب سوف يشمل عددا من القرى والعزب والمناطق المتأثرة ومنها مدينة الفيوم بالكامل، وجميع قرى مركز الفيوم ما عدا قرى دسيا ومناشي الخطيب وتوابعهم، ومركز ومدينة اطسا بالكامل ما عدا قرى تطون وقصر الباسل والغرق والحجر وتوابعهم، بالإضافة إلى قرى العجميين وطبهار والنصارية وتوابعهم بمركز أبشواي، وكذلك قرى الكعابي والعزب المجاورة لها وقرية جرفس وتوابعها ومطرطارس ومنطقة أبوعيطة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بزمام مركز سنورس، وقرى النزلة والحامولي والشواشنة وتوابعهم بمركز يوسف الصديق، فضلا عن ضعف الضغوط بمناطق جبلة وكفر محفوظ ودار السلام والمعصرة بدائرة مركز طامية.

سيارات مياه نقية لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بالفيوم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أنه تم إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع المياه، للتنبيه على كافة المؤسسات الحكومية والمواطنين بموعد قطع المياه، وكذلك تم النشر على الموقع الرسمى للشركة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة خلال فترات قطع المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لتمكنهم من تدبير احتياجاتهم من المياه حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال الربط بخط المياه في المدة المحددة لضمان عودة المياه مرة أخرى، ليتم ضخها تباعا إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.



وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأضاف أنه سوف يتم الدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال صيانة الخط في الوقت المعلن عنه لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة.