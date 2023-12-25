تحصين 700 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالفيوم

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لأعمال تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

وكانت الحملة قد انطلقت نهاية شهر نوفمبر الماضي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا هاما من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تمكنت اليوم من تحصين 700 رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمجان وشملت اعمال القافلة كشف وعلاج وسونار وكشف تناسلي و تجريع وإرشاد بيطري، وذلك بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس.

وأضاف مدير المديرية، أن لجان حملات تحصين الماشية تجوب كل مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية، وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيراً إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة في توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال علي لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها.

وكانت محافظة الفيوم قد أعلنت عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين الماشية "الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وشملت الحملة تنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا تهدف الندوات الإرشادية إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

وكانت الحملة قد بدأت بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، من خلال مديرية الطب البيطري، التي استعدت للحملات بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

إستمرار أعمال تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية بقرى الفيوم …

وأكد مدير الطب البيطري أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

مشيرا إلى أن الحملة سوف تواصل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 ، 27 ديسمبر بقريتي سرسنا وأبو طالب بمركز طامية.