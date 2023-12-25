الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا سلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن أسلحة ومعدات منذ بداية حرب غزة

الأسلحة والمعدات
الأسلحة والمعدات الامريكية

 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن 244 طائرة نقل و20 سفينة أمريكية سلمت ونقلت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

txt

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة

txt

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة وحصيلته ترتفع لـ 20674 شهيدًا ونحو 55 ألف مُصاب

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية حسبما نقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، تشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

ويأتي تقرير "تايمز اوف إسرائيل" في أعقاب تعليقات عضو الكنيست تالي جوتليف، من حزب الليكود، الذي ادعى في اجتماع لحزبه في وقت سابق اليوم أن كمية القصف المدفعي الإسرائيلي لأهداف تابعة لحماس في جنوب غزة "انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية".

ويتناول التقرير الإسرائيلي أيضاً ما يقول إنها ادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي منخرط في "اقتصاديات التسلح" بمعنى احتفاظه بالذخيرة لضمان عدم نفادها. 

يُشار إلى أنه في 6 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن الأمريكية رقم 200 التي تحمل معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي. حيث جاء في البيان "يمثل التسليم الكبير تتويجاً لجهد مشترك بقيادة بعثة المشتريات الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع، بالتعاون مع مديرية الإنتاج والمشتريات وقسم التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات في جيش الدفاع الإسرائيلي".

مواد متعلقة

أحمد عبدالله: رزان مغربي تملك الطابع الأوروبي والفستان صمم لأحداث غزة

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان هاتفيا جهود وقف الحرب على غزة

الصين: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية: يجب تنفيذ بنود مجلس الأمن لتيسير دخول المساعدات إلى غزة

الولايات المتحدة تمهد الطريق للسلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور بعد حرب غزة

إصابة 27 جنديًا إسرائيليًا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

حصاد أحداث غزة 2023.. مقابر فلسطين لا تُغلق والصراع مستمر

الجريدة الورقية