ثقافة الفيوم تواصل الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظم الفرع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وفي إطار الفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وشملت ورش فنية ومحاضرات أدبية وعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية.

وتحت عنوان "مبدعون باختلاف"، شهدت مدرسة المجمع بمركز سنورس احتفالية ثقافية فنية، مع عدد من طلاب ذوي القدرات الخاصة، بدأت الاحتفالية بورشة حكي قدم خلالها الكاتب أحمد طوسون عددا من قصص الأطفال منها قصة من تأليفه بعنوان "عش للطيور السعيدة"، والتي تؤكد علي أن الصداقة الجميلة هي من تذيب الاختلافات، وقصة أخرى بعنوان "لماذا أنا مربع" تأليف عمرو أبو حميدان، والتي تقدم عددا من القيم منها الحب غير المشروط من قبل الوالدين، وتقبل الآخرين على اختلافاتهم، وأنه قد يكون الاختلاف هو سبب التميز، أعقب ذلك ورشة فنية من الفوم، نفذها مسئولو النشاط بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، تم خلالها تصميم أشكال كرتونية متنوعة مع الأطفال، إلي جانب اكتشاف مواهب، وتوزيع الهدايا، وسط سعادة وتجاوب الأطفال. فيما يواصل قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة تقديم عدد من الورش الفنية، لتنمية القدرات الإبداعية ومهارات الطلاب، في الرسم والتلوين وتشكيل الصلصال، بمدرسة الأمل للصم والبكم، إلى جانب استمرار ورشة الأشغال اليدوية من خيط الشنط.

مناقشة كتاب بعنوان "الإعاقة السمعية" بفرع ثقافة الفيوم ..

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ناقش مصطفى محمد محمود مدير مكتبة منية الحيط الفرعية بمركز اطسا، كتابا بعنوان "الإعاقة السمعية" تأليف الدكتور محمد حسن غانم، ويناقش الكتاب تصنيف الإعاقة السمعية كنموذج لعدد من الإعاقات، وأسباب الإعاقة السمعية ومنها الأسباب الوراثية، كما تطرق إلى متطلبات ذوي الإعاقة السمعية من تعليم مناسب ومجاني، وتوفير الخدمات التي تساعدهم علي تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.