الكنيسة الإنجيلية بأسيوط تحتفل بعيد الكريسماس و"بابا نويل" يوزع الهدايا على الأطفال

تحتفل مدينة أسيوط بعيد الكريسماس بطريقة مميزة هذا العام، إذ يقوم "بابا نويل" بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة الإنجيلية.

وقد شهدت الكنيسة إقبالًا كبيرًا من الأطفال الذين حضروا للحصول على هداياهم من "بابا نويل". ولقد بدى واضحًا سعادة الأطفال وهم يستلمون هداياهم من الرجل الأبيض الذي يحمل كيسًا كبيرًا مليئًا بالهدايا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة الاحتفالات التي يقوم بها الأقباط في مدينة أسيوط بمناسبة الكريسماس، ويأمل الجميع في أن يستمر هذا التقليد الرائع لسنوات قادمة.

الكنيسة الإنجيلية في مدينة أسيوط بتنظيم احتفال خاص بمناسبة عيد الميلاد

حيث قامت الكنيسة الإنجيلية في مدينة أسيوط بتنظيم احتفال خاص بمناسبة عيد الميلاد، حيث زار "بابا نويل" الكنيسة لتوزيع الهدايا على الأطفال. كانت الكنيسة مزينة بشكل رائع بالألوان الزاهية والديكورات المختلفة لإضفاء الأجواء الاحتفالية على المكان.

اجتذبت هذه المبادرة مئات الأطفال الذين حضروا برفقة عائلاتهم للاحتفال بمناسبة الميلاد المجيد. كان منظر الأطفال وهم يحملون بفرح هداياهم الجديدة لا يوصف، حيث شعروا بسعادة غامرة وبدأوا في فتح الهدايا لاكتشاف محتواها.

تعتبر هذه المبادرة مناسبة لتوحيد المجتمع المحلي، حيث يجتمع الأهل والأطفال في كنيسة واحدة للاحتفال بمناسبة مميزة. إن توزيع الهدايا على الأطفال له تأثير عميق على نفوسهم ويعزز الروح المعنوية لدى الأهل والمجتمع.

تولى فريق من المتطوعين دور "بابا نويل"، حيث قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال بابتسامة عريضة وكلمة صادقة من القلب. كانت هذه اللحظات مليئة بالفرح والسعادة، حيث شعر الأطفال بالاهتمام والحنان، وشكرتهم أعينهم المشرقة وضحكاتهم العفوية.

روح السخاء والعطاء في هذا الحدث

تجسدت روح السخاء والعطاء في هذا الحدث، حيث قامت الكنيسة بتوزيع الهدايا على الأطفال من ضيافة أعضاء الكنيسة والأهل والمحتفلين. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا واستحسانًا من الجميع، حيث قُدر الجهود التي تبذلها الكنيسة لتوفير فرحة للأطفال في هذا الوقت من العام.

بهذا الاحتفال، تم تعزيز روح العطاء والشمول في المجتمع المحلي، وتعزيز الترابط الاجتماعي والمحبة بين الأفراد. إن هذه المبادرة تعكس قيم الكرم والسخاء التي ينبغي على الجميع تبنيها ونشرها في المجتمع.

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط

بابا نويل يداعب الأطفال في أسيوط