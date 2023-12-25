46 دولة فى مسابقة الأزهر العالمية للكاريكاتير

فاز فنان الكاريكاتير إسلام زكى بالجائزة الأولى مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير لعام ٢٠٢٣ التى أقيمت ضمن فعاليات «ملتقى الأزهر الدولى الثانى للكاريكاتير والبورتريه» حيث شارك فى الملتقى 287 فناناً وفنانة من 46 دولة على مستوى العالم بـ 408 أعمال فنية ضمت 101 بورتريهاً، و307 كاريكاتير.

جاءت قائمة الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير العالمية التى تدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، حيث حصل على المركز الأول ارتورا روساس- من المكسيك، وفاز بالمركز الثانى أدريانا موسكيرا سوتو- من إسبانيا، كما حصل على المركز الثالث سى راجيندراكومار- من الهند، كما فاز بالجوائز التشجيعية للمسابقة كل من: إليكسى كيفوكورتسيف- من روسيا، وإحسان غانجي- من إيران، ودانييل زوردان- من إيطاليا».

أما فى جوائز مسابقة البورتريه، التى تدور حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة وهن سميرة موسى، هدى شعراوى، مى زيادة، نازك الملائكة، «فقد فاز بالمركز الأول على رضا- من إيران، وحصل على المركز الثانى أحمد محمد وحيد- من مصر، كما حصلت على المركز الثالث مروة إبراهيم عبدالوهاب سلامة- من مصر، كما فاز بالجوائز التشجيعية للمسابقة كل من: إسلام محمد زكى، وأحمد صابر عبدالظاهر وخضر حسن من مصر». كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الرموز النسائية، هن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ونيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

