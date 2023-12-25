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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يلتقي سفيرة البحرين "فوزية بنت عبد الله زينل"

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل

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حيث رحب المستشار "عبد الرازق " بالسفيرة البحرينية متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها بمصر مؤكداً حرص  المجلس على التعاون معها دائما فى سبيل دفع العلاقات المصرية -البحرينية إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات خاصة فى ظل العلاقات التاريخية بينهما و حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على ذلك 

 

و من جانبها نقلت السفيرة  البحرينية تحيات جلالة الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة ... وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار "عبد الرازق " و أعضاء المجلس كما قدمت تهنئتها بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية مشيدة بما تشهده مصر فى عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم 

 

و أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله أن العلاقات المصرية - البحرينية دائما ذات خصوصية  معربه عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة فى ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما 

 

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ؛ السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و السيد مصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية

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