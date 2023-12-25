الإيقاع بالمتهم بمحاولة غسل 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 150 مليون جنيه.

إنهاء حياة سائق توك توك بعد إلقائه من أعلى كوبرى الواسطى



تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهمين في جريمة قتل وسرقة في كوبرى الواسطي القريب من نهر النيل.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن المتهمين، اللذين كانوا ثلاثة في الأصل، تواجدوا في المكان من أجل السرقة والاستيلاء على ممتلكات المارة.

بدأت الجريمة عندما توجه المتهمون نحو المجني عليه، وهو شاب في العشرينات من عمره بمجرد أن توقف التوك توك قام الثلاثة أشخاص بالاعتداء على السائق بوحشية، واحتجزوه بالقوة. ثم قاموا بإلقائه في مياه النيل من فوق الجسر مما أدى إلى وفاته على الفورحيث دفع أحدهم المجني عليه بقوة من أعلى الكوبري مما جعله يسقط في نهر النيل ويغرق فيه وفي هذه الاثناء، قام المتهم الثاني بالاستيلاء على التوك توك ولاذ بالفرار وداخل التوك توك، كان هناك هاتف محمول يعود للشاب الذي لقى حتفه.

بعد ذلك قام المتهمون باتخاذ قرار بيع التوك توك للتخلص من أثر الجريمة والتنكر في هوية المتهم الرئيسي.

وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات. وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة و ضبط المتهمين والقبض عليهم بعد فترة وجيزة واسترداد التوك توك المسروق، وقد تم تقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم العثور على جثة السائق بعد فترة قصيرة من الحادثة وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء التشريح الطبي.