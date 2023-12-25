للاطلاع على الفيديوهات.. تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل إجهاضهن

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد روض الفرج، المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع على الفيديوهات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الفاحشة مقابل إجراء عملية إجهاض، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

وكشفت التحقيقات عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الرذيلة معهن ويبتزهن بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

ضحية طبيب روض الفرج تصرخ عندما شهدت نفسها في فيديو بصحبته

حسبي الله ونعم الوكيل فيه أنا مش مصدقة اللي شوفته وإزاي عمل فيا كده، أنا كنت باخد البنج كان بيغمى عليا..هكذا أدلت أحدى ضحايا طبيب روض الفرج المتهم بإجبار السيدات على نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا، بأقوالها أمام جهات التحقيق وذلك بعد ماشاهدت نفسها في فيديو إباحي رفقة الطبيب المتهم.

وقالت: "واضح إنه صور الفيديو في العيادة عنده بس مش عارفة ديه تاني ولا ثالث لما روحتله، مشيرة أن المتهم طلب من زوجي الاستراحة فى الخارج ودخل معايا السكرتيرة بتاعته ثم أنتزعت ملابسي ونيمتني على سرير العمليات والدكتور جه جنبها وركبلي في إيدي الكنايولا وبعدها جاب سرنجة حقنها في الكنايولا اللي في إيدي وقالي ده بنج على مهدي عشان متحسيش بالعملية خالص.

وأضافت المجنى عليها بعدها حسيت بزغللة ودوخة وأغمى عليا ومفقتش غير ونفس السكرتيرة اللي دخلتني بتسندني وبتقولي فوقي عشان تلبسي هدومك وبعدها خرجت لجوزي والدكتور طلعلنا وقالنا إن بعد أسبوعين ينفع أركب لولب تاني وروحتله فعلا بعدها بأسبوعين مع جوزي.

وأشارت " نفس الممرضة جت ولبستني لبس العمليات ونيمتني على السرير والدكتور جه جنبها وركبلي في إيدي الكنايولا وبعدها جاب سرنجة حقنها في الكنايولا اللي في إيدي برضه ومفيش ثواني وحسيت بنفس الدوخة اللي حستها قبل كده وأغمى عليا ومفقتش.