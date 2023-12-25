غدا.. توزيع 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالفيوم

استلمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم 13655 جهاز تابلت بمخازن المديرية ، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، لتوزيعها غدا الثلاثاء على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم بحضورريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد نامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومسئول أمن المديرية ، ومسئولى التطوير التكنولوجي.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقد تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

امتحانات الفصل الدراسى الاول..

ومن جهه اخرى اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول فى مدارس المحافظة وصرحت الدكتورة امانى قنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الامتحانات سوف تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى الاثنين 15 يناير .

وتبدا امتحانات الصفين الاول و الثانى الاعدادى "عام ورياضى" يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 15 يناير وامتحانات الصف الاول والثانى الاعدادى "مهنى" تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاحد 14 يناير وامتحانات الصف الثالث الاعدادى"عام ورياضى" تبدأ يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 ينايروالصف الثالث الاعدادى المهنى تبدأ الامتحانات يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الاحد 14 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

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