تعليم الفيوم يحصد مركز ثالث جمهورية فى بطولة التايكوندو

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الرياضية) في بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس الثانوية بنين بنادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة، وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية وذلك تحت إشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز الطالب كريم محمد شحاته، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في وزن ٥٩ كجم - مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بغرب الفيوم.

وفاز الطالب عبد الله قطب اسماعيل، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في وزن ٧٨ كجم - مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بغرب الفيوم.

كما فاز الطالب محمد كمال عبد الستار، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في وزن +٧٨ كجم - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين فى البطولة، والشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة من محافظة الفيوم ، هشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، والدكتورة سامية عبدالتواب موجه أول المديرية ، والكابتن محمود مصطفى مسؤل النشاط بالمديرية، والكابتن مصطفى عبد العظيم والكابتن محمد حسن.

مواعيد الامتحانات..

ومن جهه اخرى اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول فى مدارس المحافظة وصرحت الدكتورة امانى قنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الامتحانات سوف تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى الاثنين 15 يناير .

وتبدا امتحانات الصفين الاول و الثانى الاعدادى "عام ورياضى" يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 15 يناير وامتحانات الصف الاول والثانى الاعدادى "مهنى" تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاحد 14 يناير وامتحانات الصف الثالث الاعدادى"عام ورياضى" تبدأ يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 ينايروالصف الثالث الاعدادى المهنى تبدأ الامتحانات يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الاحد 14 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

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