وزيرة الهجرة تشارك بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سانت فاتيما .. صور

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سانت فاتيما في مصر الجديدة.

ونشرت وزيرة الهجرة الان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك منشور قالت فيه: " سعدت بمشاركتي في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سانت فاتيما في مصر الجديدة".

وأرسلت وزيرة الهجرة تهنئتها لكل أبناء مصر في الخارج والداخل من الكاثوليك، بمناسبة الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

واختتمت وزيرة الهجرة منشورها قائلة: "أتمنى أن يكون عيدا سعيدا وعاما مليئا بالخير والبركات والأمن".

يذكر أنه بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، وذلك بحضور ممثل عن السيد رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.

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