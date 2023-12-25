إزالة 143 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

حيث تمكنت الوحدات المحلية ، من إزالة 143حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، ففي مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار) ، تم إزالة 103 حالات تعدِِ علي الأرض الزراعية ، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا ، شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب ، وحالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقري، ( البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان).

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تم إزالة 30 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، تم إزالة 51 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني، شملت حي غرب وقري، ( الحسينية-صندفا-أبوجرج-بني صامت).

وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز، ( ملوي- مغاغة - سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ،ـ والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 40 حالة تعدِِ، جاء منها 14 حالة تعدِِ بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة ، وقريتي تونا الجبل ، وأبشادات، و 15 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، بالإضافة ، إلى حالتي تعدِِ بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا .