الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 143 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

 

وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

 

حيث تمكنت الوحدات المحلية ، من إزالة 143حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، ففي مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار) ، تم إزالة 103 حالات تعدِِ علي الأرض الزراعية ، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا ، شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب ، وحالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقري، ( البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان).

 

 وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ،  تم إزالة 30 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز ومدينة بني مزار  شمال المحافظة ، تم إزالة 51 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني،  شملت حي غرب وقري، ( الحسينية-صندفا-أبوجرج-بني صامت).

 

وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز، ( ملوي- مغاغة  - سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ،ـ والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 40 حالة تعدِِ، جاء منها 14 حالة تعدِِ بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة ، وقريتي تونا الجبل ، وأبشادات، و 15 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط  بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، بالإضافة ، إلى حالتي تعدِِ بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا .

الجريدة الورقية