اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تواصل الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبزرها: "مصر تواصل الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ــ مجازر مروعة في غزة.. والعالم يواصل الصمت

ـــ عبدالسند يمامة يهنئ أهالي بورسعيد بالعيد القومي

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: الدور المصري الفاعل تجاه الشعب الفلسطيني

ــ "هولوكست صهيوني" في مخيمي المغازي والبريج ليلة ميلاد المسيح

ــ 230 طائرة شحن و30 سفينة أمريكية لإسرائيل منذ بداية الحرب

ــ "العربية لحقوق الإنسان": مجلس الأمن فاشل

ــ "السيسي" و"بن سلمان" يؤكدان التنسيق في قضايا العمل العربي

ــ الخميس قرعة حج الجمعيات الأهلية