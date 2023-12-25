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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تصدر خطة عمل لتعزيز بيئة أعمال عالمية في منطقة الخليج الكبرى

الصين
الصين

 

أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، اليوم الاثنين، خطة عمل مدتها ثلاثة أعوام لتعزيز بيئة أعمال رائدة عالميًا في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.

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وقالت مصادر من اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن هذه الخطوة ترمي إلى تعميق التعاون داخل المنطقة وتعزيز تكامل السوق والقدرة التنافسية الدولية في منطقة الخليج الكبرى.

ووفقًا للخطة، فبعد عمل شاق لثلاثة أعوام، من المتوقع أن تكون المنطقة في طليعة العالم من حيث قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال.

وأفادت الخطة بأنه يتعين وضع السياسات والآليات ذات الصلة بشكل أساسي بما يتماشى مع القواعد المعترف بها دوليًا، الأمر الذي يمكن أن يطلق العنان بشكل كامل لحيوية السوق والإبداع الاجتماعي ويسمح للمنطقة بجذب وتعبئة الموارد العالمية بشكل أفضل.

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