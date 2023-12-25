السوبر المصري.. شوط أول سلبي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهى أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما على ملعب محمد بن زايد ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وعلى الرغم من استحواذ الأهلي على مجريات اللعب لكنه فشل ترجمته إلى أهداف لينتظر الفريقين لما سياؤول إلى الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يتواجه الفائز مع فيوتشر في نهائي السوبر المصري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.