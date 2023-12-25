النصر يبحث عن انتصار غائب أمام الاتحاد منذ 5 سنوات

قمة من العيار الثقيل ستجمع بين النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي، مساء غدا الثلاثاء على ملعب عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني النصر أمام اتحاد جدة حيث لم تنجح كتيبة العالمي في الفوز على اتحاد جدة منذ ديسمبر موسم 2017/2018، والتي حقق فيها النصر الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض النصر منذ موسم 2018، 10 مواجهات أمام اتحاد جدة، حيث 7 هزائم وثلاثة تعادلات ولم يحقق أي انتصار.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم برصيد 40 نقطة، جمعها من الانتصار في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة وحيد، بينما تلقى الفريق 3 هزائم.

في المقابل يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 28 نقطة، جمعها من الانتصار في 8 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، وتلقى الفريق 5 هزائم هذا الموسم.