جامعة الزقازيق تتقدم 50 مركزاً عالمياً في التصنيف التركي للجامعات

أظهر تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركى للجامعات لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، تحقيق جامعة الزقازيق تقدمًا متميزًا محليًا وعالميًا بهذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل ٣٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، وجاءت الجامعة في المركز ٥٢٨ عالمياً، وفي المركز الخامس محلياً ضمن ٣٣ جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف هذا العام.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت انجازاً جديداً في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي للجامعات لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، حيث حصلت على المركز ٥٢٨ عالمياً ضمن ٣٠٠٠ جامعة على مستوى العالم متقدمةً ٥٠ مركزاً عن العام الماضي، حيث كانت الجامعة في المركز ٥٧٨ عالمياً، وجاءت في المركز الخامس محلياً ضمن ٣٣ جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأشاد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة، فى العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية والعربية للجامعات، ومؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأثنى الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، موجها بأهمية المشاركة ومتابعة التقدم بهذه التصنيفات؛ لأنها تعطي الجامعة مكانتها الدولية والإقليمية المتميزة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) التركي يركز على الجودة الأكاديمية، في محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها الأكاديمي، كما يهدف التصنيف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة، ونقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي المحددة على غرار أنظمة التصنيف الأخرى.