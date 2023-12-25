مصرع أسرة مكونة من 6 أفراد بسبب استنشاق الغاز بالشرقية

توفيت أسرة كاملة مكونة من زوجين وأطفالهم الأربعة، أنفاسهم الأخيرة داخل منزلهم، بنطاق مشتول السوق، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، والتعرف على الأسباب التي أدت لوفاتهم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد ورود بلاغا بالعثور على زوجين وأطفالهم الأربعة متوفين داخل منزلهم بنطاق دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثامين زوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلي 10 سنوات متوفين داخل المنزل، ويجرى فريق البحث الجنائى التحريات حول الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز بالمنزل، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.

ويؤدي تسريب الغاز بالمنازل، إلى زيادة نسبة أول أكسيد الكربون وهو غاز سام عديم الرائحة عند استنشاق كميات كبيرة منه، ويؤدى إلى حدوث اختناق أو إغماء وحدوث حالات وفيات، ويؤثر غاز أول أكسيد الكربون على الجهاز العصبي للإنسان وبالتالى يحدث ارتخاء بالأعصاب وعدم القدرة على التحرك وحدوث الوفاه.