تسليم مديري مدارس الغربية شهادات اجتياز دورة المبادرة الرئاسية

التقى اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمديري مدارس المبادرة الرئاسية والذين تسلموا أعمالهم خلال الفترة الماضية.

حيث قام بمناقشتهم في سير العمل بالمدارس، وضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التي تم اجتيازها في الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠مدير مدرسة.

مؤكدا حرص تعليم الغربية على تهيئة المناخ المناسب والدعم الكامل لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة الرئاسية.