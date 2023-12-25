سيديروبولوس يُدير مواجهة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وقع اختيار اللجنة المنظمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعيين الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، لإدارة مباراة فريق النصر أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لما أكدته التقارير الصحفية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استقر على تعيين طاقكم تحكيم يوناني بالكامل لإدارة قمة الاتحاد والنصر، دون الكشف عن هوية الحكام المساعدين.

تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى.. نواف العقيدي

الدفاع.. أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام

الوسط.. مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ساديو ماني - أوتافيو

الهجوم.. أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

حراسة المرمى.. عبد الله المعيوف

الدفاع.. أحمد بامسعود - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي

الوسط.. نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي

رومارينيو

الهجوم.. كريم بنزيما - إيغور كورنادو

وتم تأجيل مواجهة النصر والاتحاد بسبب مشاركة الأخير في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية ، فقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى يوم الثلاثاء المقبل 26 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة أحداث ديربي الرياض بين اتحاد جدة والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهره، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.