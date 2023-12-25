وكيل وزارة التموين بأسيوط: لاتوجد أزمة سكر ومتوفر بكميات بـ27 جنية للكيلو

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، المحاسب ممدوح حماد، أنه لا توجد أي أزمة في السكر، وذلك بفضل توفير كميات كافية من السكر بسعر مناسب يبلغ 27 جنيهًا للكيلو. وقد تم التصدي لأي شكاوى قدمها المواطنون وتم متابعة ومحاربة التجار الجشعين في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين وتوفير الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف حماد أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان توفير السكر بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، حيث تم تخصيص كميات كافية من السكر لمحافظة أسيوط وتوزيعها بشكل منتظم في المحلات التموينية.

وفي تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى أنه تم تشديد الرقابة على التجار ومحاسبة أي تاجر يحاول استغلال الأوضاع لرفع أسعار السكر عن الحد المقرر بفضل جهود وزارة التموين وتم أيضًا التعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين بخصوص غلاء الأسعار وعدم توفر السكر في المحلات.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط بمتابعة التجار ومراقبة أسعار السكر بشكل دوري ومنتظم، بهدف محاربة جشع بعض التجار وضمان توافر السكر بأسعار معقولة للمواطنين. ويعود ذلك إلى اهتمام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين وتشجيع المنافسة العادلة في السوق.

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هناك جهود مستمرة تبذلها الحكومة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومكافحة أي ممارسات احتكارية من قبل التجار. من المتوقع أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة أسيوط.

وأفاد المحاسب ممدوح حماد بأنه تمت متابعة جميع الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين يحاولون المضاربة على الأسعار. تعاونت الجهات المعنية مع الشرطة والجهات القضائية لتوقيف المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحاسب ممدوح بأنه تم تكثيف حملات التفتيش ومراقبة التجار وضبط المخزون المتاح في الأسواق، وذلك للتأكد من توفر السكر بكميات كافية وبسعر مناسب للجميع. كما تم توفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.

وحث وكيل وزارة التموين بأسيوط المواطنين على الابلاغ عن أي حالة تلاعب في أسعار السكر أو أي شكوى تتعلق بنقص المادة الغذائية وأكد حماد على استمرار الجهود لمواجهة أي انتهاكات قد تحدث في سوق السكر، وشدد حماد على أنها ستتابع الأمور بدقة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استدامة توفير السكر للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على عدم وجود أزمة في السكر وتوفره بكميات كافية وبأسعار مناسبة يؤكد التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية.

وأكد حماد أن الحكومة مستمرة في جهودها للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وتوفيرها للمواطنين في جميع المحافظات. كما أشار إلى أن التعاون المشترك بين الحكومة والمواطنين يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.