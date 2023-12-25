أخاف من الموت.. طفل غزّي يغسل الكلى تحت قصف الاحتلال

معاناة من نوع آخر يعيشها مرضى الالتهاب الرئوي ومن يخضعون للغسيل الكلوي في غزة، جلسات الغسيل تتم في وقت يشن فيه طائرات الاحتلال غارات حربية تٌصف بأنها الأعنف ومدفعية الاحتلال تقصف المباني على ساكنيها ومقاتلي الاحتلال يستهدفون مقاتلي المقاومة ويحرقون الأرض في غزة.

الحرب في غزة

تحدث طفل غزّي يغسل الكلى، عن معاناته مع الغسيل الكلوي وكيف يعيش حياة لا يستحملها أي طفل أو شاب أو رجل؟، موضحًا أنه أصبح بدلًا من غسيل الكلى أربعة أيام و4 ساعات في الجلسة الواحدة، يغسل يومين فقط وساعتين في الجلسة الواحدة.

وتطرق طفل غزّي عن معاناة كبيرة وأمنيته الوحيدة بأن تنتهي هذه الحرب ويعود إلى منزلهم مرة أخرى، متحدثًا أنه لا يستطيع اللعب والجري مع الأطفال، مشددًا على أنه يأتي إلى مركز الغسيل الكلوي كل يوم لتلقي العلاج ويخشي أن يتوفى قبل أن يرى عائلته وأقاربه وأهله.

وتابع طفل غزي: "أنه يتمنى أن يطلق إسرائيل سراح والده ويرى جيرانه وعائلته".

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى



اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أفاد شهود عيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

أضافوا أن شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.