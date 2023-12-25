حكم مُغلظ بحق 4 متهمين بالتخلص من مواطن وسرقته بالإكراه في المرج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بالتخلص من مواطن وسرقته بالإكراه في المرج.

وفي يوم 21 ديسمبر 2021، بدائرة قسم شرطة المرج، أنهى المتهمون حياة المجني عليه أحمد -م، حيث كان المتهمون يستقلون توك توك، وخطفوا هاتف محمول من المجني عليه، ثم دهسوه بالتوك توك، إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم بمعرفة الأهالي.

سقوط ديلر المنصورة في قبضة رجال الأمن



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وتبين أن بحوزته (كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض)، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات الأمن لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.