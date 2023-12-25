غدا.. وضع حجر أساس المستودع الإستراتيجي بدمو

يقوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة الفيوم، صباح غد الثلاثاء لوضع حجر الأساس لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بمنطقة دمو، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

لقاء خدمة المواطنين..

ومن جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و أحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظىة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكامة لعدد من ذوي الاحتياجات، وكذا إعادة فحص أوراق وطلبات الحصول على معاشات "تكافل" و"كرامة" لعدد من الحالات، والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات، وأجهزة منزلية، ودفع الإيجارات المتأخرة، والمصروفات الدراسية للطلاب، وإعادة إعمار منازل عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات، وتشكيل فريق من أطباء الأمراض الجلدية لفحص حالة أحد الأطفال، وتعديل قرار علاجه على نفقة الدولة، وسرعة صرف العلاج اللازم لحالته، كما وجه بدراسة حالة إحدى السيدات تعاني من المرارة وحصوات على الكلى، وسرعة إنهاء إجراءات عمليتي المرارة وحصوات الكلى لها على نفقة الدولة خلال أسبوع.

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير فرصة عمل لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات، من برنامج "فرصة"، كما وجه وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل حقيقية لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، ووجه رئيس مدينة الفيوم، بتوفير فرصة تمويل من مبادرة "مشروعك" لإحدى السيدات، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.