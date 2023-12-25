باي سكاي: 177 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وإفريقيا

أكد الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر واحدًا من أكثر المجالات نشاطًا وحيوية في المنطقة، خاصة وأن مصر تعد سوقاً كبيراً وواعداً، وذلك نظراً لعدد سكانها الذي يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم لا تتعامل مع البنوك، مما يوفر قاعدة عريضة من العملاء ويفسح المجال أمام الشركات الناشئة التي لديها القدرة على مخاطبة السوق اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية، وكذلك التوسع في أسواق أخرى.

وجاء ذلك التعليق في التقرير نصف السنوي لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي نظمته شركة انطلاق لإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في تعزيز ودعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.

وأوضح صادق، أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في الأجندة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي، والتي وضعتها الهيئة التنظيمية والقيادة السياسية، لافتاً إلى أن أكثر من 177 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تبتكر حلولاً متنوعة لجعل حياة المستهلكين والشركات أسهل وأكثر إنتاجية، بدعم من التقنيات الحديثة.

وعلق صادق قائلاً: " نفخر في باي سكاي بكوننا في طليعة الثورة التي شهدها مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2017، حيث شاركنا بفاعلية في تعزيز القدرات الوطنية لأنظمة الدفع للبنوك ومشغلي الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم أول منصة متكاملة للخدمات المالية الرقمية والتطبيق المبتكر يلّا سوبر آب في مصر والمنطقة العربية".

واختتم صادق قائلاً: "لعبت منصتنا دورًا محوريًا فيما يشهده السوق من تطور حتى وقتنا الحالي. ولم تتوقف خدماتنا عند حدود مصر فقط، بل امتد إلى أبعد من ذلك، حيث تقوم باي سكاي الآن بتصدير حلولها وقدراتها ذات المستوى العالمي إلى 18 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا."