محافظ الإسماعيلية يستقبل أسقفي بورسعيد والإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه عصر اليوم الاثنين، الأنبا تادرس أسقف بورسعيد للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس.

وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، رحب بشارة بالأساقفة والوفد المرافق لهم على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا عامًا ميلاديًا جديدًا تنعم فيه مصر بالأمن والأمان، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، وجَّه الأساقفة الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، وما تشهده محافظة الإسماعيلية من عمل جاد تحت قيادته.

وقد حضر الزيارة القس إسحق داود، والقس تادرس دير الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى، والقمص كيرلس إبراهيم كاهن كنيسة مارجرجس بالإسماعيلية.