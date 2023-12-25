خطوات وشروط استخراج وثيقة زواج مميكنة من المنزل

استخراج وثيقة زواج مميكنة.. خدمات إلكترونية عديدة يوفرها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتسهيل الأمور على المواطنين بدلا من الوقوف ساعات طويلة في مكاتب السجل المدني من أجل استخراج وثيقة زواج، فأصبح بإمكانك بكل سهولة أن تستخرج وثيقة زواج مميكنة من خلال خطوات بسيطة تقوم بها على هاتفك ومن منزلك دون إضاعة وقت أو الازدحام.

وتستعرض "بوابة الوفد "في السطور التالية طرق استخراج وثيقة الزواج المميكنة.

خطوات استخراج وثيقة الزواج المميكنة

من خلال الخطوات التالية، يتم استخراج وثيقة الزواج مميكنة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، كالتالي:

تصفح موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

https://cso.moi.gov.eg/

الدخول على الخدمات الإليكترونية.

بعد ذلك الدخول على الأحوال المدنية.

تسجيل الدخول على الموقع.

اختيار خدمة استخراج وثيقة زواج.

تدوين البيانات المطلوبة.

اختيار طريقة لسداد رسوم الخدمة.

اختيار عدد النسخ المطلوبة.

رسوم استخراج وثيقة الزواج المميكنة

تبلغ قيمة رسوم استخراج وثيقة الزواج المميكنة 75 جنيهًا فقط للنسخة الواحدة؛ منها 63 جنيهًا ورسوم استخراج قسيمة الزواج ويضاف اليها قيمة التوصيل 12 جنيهًا، ويمكنك تسديدها من خلال مكاتب فوري أو من خلال الفيزا.

أماكن استخراج وثيقة الزواج

تستخرج وثيقة الزواج من مكاتب السجل المدني الخاص بالمنطقة التابعة لمحل الإقامة، وغالبا ما تكون هذه الأماكن متاحة خلال فترة العمل الصباحية فقط، كما يمكنك اللجوء إلى سجل مدني العباسية لاستخراج وثيقة زواج.

كذلك يمكن استخراج وثيقة الزواج من مكاتب السجل المدني النموذجية التي تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويمكن استخراج وثيقة الزواج من مكاتب البريد المصري التي أصبحت تقدم العديد من خدمات السجل المدني.

شروط استخراج وثيقة الزواج المميكنة

ذكر موقع بوابة مصر الرقمية شروط عدة لاستخراج قسيمة الزواج الإلكترونية وهي كالآتي:

هذه الخدمة عبارة عن طلب زواج مسلمين وتقدم عن طريق ادراج بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

يجب على الشخص المتقدم إدراج بياناته الشخصية والبيانات الخاصة بالوثيقة بالدقة اللازمة.

النيابة العامة غير مسؤولة عن أية بيانات تدرج عن طريق الخطأ.

إذا كان مقدم طلب الخدمة ذو صلة قرابة فيجب إدراج الرقم القومي للزوج والزوجة.

التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه.

تسليم الوثيقة يتم من خلال البريد المصري أو المكتب الرقمى للنيابة العامة.

المدة المحددة لاستلام وثيقة الزواج

يتم تسليم الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، وفي حال عدم الاستلام يتم إرجاع الطلب لإدارة الأحوال المدنية، وحددت الأحوال المدنية الأماكن التي يتم استخراج الوثيقة منها، وهي جميع المكاتب الخاصة بها التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.