احباط محاولة تهريب حشيش وماريجوانا داخل علب الكريم عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الغردقة برئاسة عبد العال نعمان مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى بمطار الغردقة برئاسة جابر موسي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار بروكسل اشتبه علي أبو الحسن ممدوح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحى ومحمد صبحى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات .

وتم تكليف عادل قرني مأمور التفتيش ومحمود عبدالرافع محمد رئيس قسم تفتيش الركاب تحت اشراف محمد السيد بتفتيش حقائبه فتبين وجود قطعة كروية بنية اللون من الحشيش المخدر بين طيات ملابسه.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الادارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار دوسلدورف اشتبه هالة صلاح حسن فى راكب تركي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سهى عادل محمود ومحمد صبحى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات.

وتم تكليف محمود عبدالرافع محمد مأمور التفتيش تحت اشراف محمد سيد محمد فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة داخل علبه كريم بين طيات ملابسه .

وقام بالجرد والتحريز محمود صبري ووائل علي أحمد ومحمد محمود فاوي وكريمة محمد عبد المنعم ومحمد السيد عبد اللطيف تحت اشراف محمود صبري بحضور أحمد عبد الرحيم طايع بالأمن الجمركى .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامه لجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 67 و68 لسنة 2023 .

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.