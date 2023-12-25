إيجابية 8 حالات فحص للمخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط (33) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط عدد (19) متهما.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

معاقبة المتهم بإنهاء حياة شاب في سوهاج بالمؤبد



قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم ح.ج.ا" طالب بالسجن المؤبد لاتهامه بإنهاء حياة المجنى عليه "م.ا" بدائرة مركز البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وإطلاق النار عليه من سلاح إلى، ويعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ سرقة سيارة نقل في الجيزة، بعدما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من (مدير شركة توريدات- مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقه سيارة نقل "فنطاس" خاصته من داخل جراج ملكه كائن بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر السائق بقيامه بسرقة السيارة عن طريق "كسر الزجاج" لعلمه بمكان تواجدها "لسابقة عمله طرف المُبلغ"، وعلل قيامه بذلك لرفض المُبلغ إعطائه راتبه ، وأنه استعان بالثانى عقب قيامه بسرقة السيارة لمعاونته فـى بيعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.