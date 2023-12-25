حازم إمام يوجه رسالة لإدارة الزمالك بعد التجديد لأحمد فتوح

علق حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي، على تجديد أحمد فتوح لتعاقده مع القلعة البيضاء بالأمس الأحد.

جاء تجديد فتوح لتعاقده مع الزمالك بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت بين اللاعب ومجلس الإدارة، بعدما ترك معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري المصري.

وتحدث حازم إمام في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد فتوح إبن نادي الزمالك، فهو ثالث قائد للفريق تقريبًا".

وتابع: "من الطبيعي حدوث مشاكل، لكن أيضًا بالطبع أن يكون اللاعب سعيدًا ويكبر في ناديه".

وأكمل فتوح تصريحاته: "ليس أمرًا سهلًا أن تكون كابتن نادي الزمالك، هذا بأموال كثيرة جدًا".

وأردف نجم الكرة المصرية السابق تصريحاته: "فتوح اشترى النادي وكل الناس تُخطئ، والجمهور يحزن ولكن لا يغضب في النهاية".

وأوضح: "أوجه التحية لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، فمنذ توليهم المسؤولية وهم يواجهون مشاكل كبيرة، وهذه تعد أول مشكلة يقومون بحلها بشكل جيد، عاقبوا اللاعب وفي نفس الوقت استطاعوا التجديد للاعب".

واختتم حازم إمام تصريحاته: "أود أن يركز كل لاعب في كرة القدم، أنت تلعب سنوات من عمرك وبعدها تجلس بعيدًا عن الملعب، لذا لابد من أن تكون لديك حالة تركيز شديدة في الملعب، لأن هذا أكل عيشك ومنه تصنع السمعة الجيدة بعد أن تعتزل".