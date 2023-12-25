تونس تواصل الاقتراع لليوم الثاني من الانتخابات المحلية

واجهت الانتخابات المحلية التونسية التي جرت رفضًا كبيرًا من جانب الناخبين حيث رفض المواطنون هذه المبادرة إلى حد كبير.

وتعتبر المعارضة الانتخابات، التي تهدف إلى إنشاء غرفة برلمانية ثانية، بمثابة خطوة أخرى في الحكم السلطوي للرئيس قيس سعيد.

ووفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شارك في الانتخابات 11.66% فقط من أصل 9 ملايين ناخب يحق لهم التصويت (من أصل عدد السكان البالغ 12 مليون نسمة).

قام الرئيس سعيد، المنتخب في أكتوبر 2019، بتوحيد جميع السلطات منذ 25 يوليو 2021، وبعد تعديل الدستور من خلال استفتاء صيف 2022، يتضمن الهيكل الجديد برلمانًا من غرفتين: مجلس نواب الشعب (ARP) والمجلس الوطني، المناطق والمديريات.

تولى حزب الإصلاح والإصلاح، الذي يتمتع بسلطات محدودة للغاية، منصبه في ربيع عام 2023 بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية ورفضها الناخبون بكثافة (نسبة إقبال بلغت 11%).

ومن المقرر أن يتم افتتاح المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة من الاقتراعات والسحبات المحلية.

ويقرر المجلس ميزانية الدولة ومشاريع التنمية الإقليمية.

ودُعي التونسيون يوم الأحد لانتخاب أكثر من 2000 عضو مجالس محلية من حوالي 7000 مرشح، بحسب الهيئة الانتخابية إيسي.

وبالإضافة إلى أعضاء المجلس المنتخبين البالغ عددهم 2155 (سيتم انتخاب بعضهم بعد جولة ثانية في بداية عام 2024)، سيتم اختيار 279 شخصًا من ذوي الإعاقة بشكل عشوائي من بين ألف مرشح.

سيتم بعد ذلك اختيار أعضاء المجالس الإقليمية بالقرعة من بين أعضاء المجالس المحلية، الذين سيصوتون بعد ذلك فيما بينهم لتعيين أعضاء المجالس المحلية.

وفي أعلى الهرم، سيتم اختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان البالغ عددهم 77 عضوًا، من خلال تصويت أعضاء المجالس الإقليمية والمحلية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن معظم مراكز الاقتراع في وسط تونس العاصمة ظلت مفتوحة من الساعة 08.00 إلى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي، مع إقبال منخفض.

ماذا يقول الناس؟

وقال رئيس مركز اقتراع في تونس لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لم أشهد قط مثل هذا الإقبال المنخفض على الانتخابات التي أجريت في تونس منذ عام 2011" العام الذي شهد بداية الربيع العربي.

وقال صلاح حبيب، وهو رجل في الستينات من عمره، "أتفهم الأشخاص الذين يتجنبون هذه الانتخابات".

وقالت نادية ماجر، وهي طالبة تبلغ من العمر 23 عاماً وهي تغادر صالة الألعاب الرياضية: "لم أفهم شيئاً عن هذه الانتخابات ولا أريد أن أفهم أي شيء".

متى سيتم إعلان النتائج؟

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى يوم 27 ديسمبر. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في فبراير.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة هذا التصويت "غير القانوني"، الذي زعمت أنه "فرضه" الرئيس سعيد لإكمال عمليته "الاستبدادية".

ومنذ فبراير/شباط، سجنت السلطات أكثر من عشرين معارضا، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والمؤسس المشارك لجبهة الإنقاذ الوطني - الائتلاف الرئيسي للمعارضين - جوهر بن مبارك، فضلا عن وزراء ورجال أعمال سابقين.

ووقع أكثر من 260 شخصية تونسية بارزة على عريضة وطنية تعارض إجراء انتخابات "لا معنى لها"، قائلين إن من هم في السلطة "يواصلون تنفيذ مشروعهم السياسي المفروض على التونسيين".

وبحسب الموقعين فإن الهدف من هذه الانتخابات هو "إضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وتحويلها إلى أداة طيعة أخرى في يد السلطة التنفيذية".