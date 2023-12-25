انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بالأوبرا

تنطلق مساء غدا الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بالأوبرا بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "السينما.. درع العقول وسيف المبدعين"

تفاصيل فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى إستحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

من جانبه صرح الناقد السينمائى د. ياسر محب رئيس المهرجان أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التى تتعرض فنياً لقضية الشعب الفلسطينى.. كما يسعى لنقل الجمهور المصرى وشباب المبدعين من السينمائيين فى رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع فى مصر، الأمر الذى يدعم جهود الدولة فى رفع الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية فى مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة فى منظمة الفرنكوفونية.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (FFFC) هو مهرجان سنوى تنافسى، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.