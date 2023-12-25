طرح مواد غذائية مدعمة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بالإستمرار في ضخ المزيد ، من السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، وذلك تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية بشكل دوري ، والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع ، ففي مركزي ( مطاي - بني مزار) تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة ، حيث تم طرح شنط مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة، بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القري بمدينة مطاي ، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بمركز بني مزار ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين ، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية مدعمة ، بمنفذي (مجلس المدينة – الزراعة) ، ضمن مبادرة خفض الأسعار ، حيث تضم الكرتونة ، ( أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح).

إلي جانب استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، ومنع الممارسات الإحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.