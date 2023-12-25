المحكمه الادارية العليا تقضي بالغاء قرار فصل الدكتور ياسر الشاذلي

المحكمه الادارية العليا تقضي بالغاء حكم د . ٢ محكمة القضاء الاداري بعدم الاختصاص الولائي وتقضي بشكل نهائي وبات غير قابل للطعن بالغاء قرار فصل عضوية الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض والإدارية العليا من جمعية احمد عرابي الزراعيه .

كان الطاعن د . ياسر الشاذلي المحامي بالنقض قد أقام طعنه امام محكمة القضاء الاداري لإلغاء قرار جهة الادارة بالتصديق علي قرار الجمعيه العموميه لجمعية احمد عرابي التعاونيه الزراعيه بفصل الطاعن وبني الطاعن طعنه علي القرار لعيب الانحراف في استعمال السلطه ومخالفة القانون وانعدام القرار كونه لم يحصل علي نصاب اصداره وفقا للقانون كما أن مجلس إدارة الجمعيه السابق قد وقف خلف القرار و قد اتخذه لسبب غير مشروع في نظر القانون وكان القرار بسبب قيام الطاعن د . ياسر الشاذلي المحامي بمقاضاة ذلك المجلس وحصل علي مستندات محاسبيه قال إنها تتضمن أهدارا ضخما للمال العام وتأسس الطعن علي ان ممارسة حق التقاضي دستوري مقدس وان ممارسة المحامي لمهنته بشرف لا يمكن أن تكون سببا لعقابه وارجع الطاعن د . ياسر الشاذلي السبب الغير مشروع وراء قرار الفصل لرغبة البعض من المنتفعين الخائفين من وصوله لمجلس الإدارة كعضو منتخب حتي لا يكشف مخالفاتهم ويقضي علي مشروعهم الخفي لتفتيت الجمعيه وكان ذلك هدفهم من منعه من الترشح للانتخابات التي أجريت في شهر مارس الماضي علي مقاعد مجلس إدارة الجمعيه وقد تداولت الدعوي بالجلسات وعلي درجتي التقاضي وتم وقفها فترة واحيلت الي المحكمه الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء صاحبة الاختصاص الولائي بنظر هذا النوع الدقيق من المنازعات وقد أصر د . ياسر الشاذلي علي دفاعه المؤسس علي القانون في نزاع يعرض لاول مره علي المحكمه الدستورية العليا وكذلك المحكمه الادارية العليا وقد قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم قبول طعن مجلس ادارة الجمعيه واعادتها للمحكمه الادارية العليا وهو الحكم الذي يرسي مبدأ جديدا دستوريا وكذلك يرسي مبدا جديدا لدي المحكمه الادارية العليا يذكر انه بموجب ذلك الحكم البات الغير قابل للطعن فقد فتح مرة اخري للطاعن د . ياسر الشاذلي باب الطعن علي انتخابات مجلس إدارة جمعية عرابي التعاونية الزراعيه التي جرت شهر مارس الماضي حيث كان أحد المتقدمين للانتخابات ورفض طلبه بسبب قرار الفصل الغير مشروع والمقضي بشكل بات بالغاءه ويذكر ان الحكم المنوه عنه هو كاشف عن الحق وليس منشئا له وبالتالي يلغي كافة الاثار المترتبة عليه كافة ومن ذلك ان عضوية الطاعن تعود اليه برقمها القديم وهو عضو فيها منذ تاسيسها بولاية والده المغفور له الاستاذ كمال الشاذلي المحامي بالنقض مؤسس بنيانها القانوني العتيد والصلب .

وقد صرح الطاعن د . ياسر الشاذلي المحامي بالنقض والإدارية العليا تعقيبا علي الحكم بان قضاء مجلس الدوله هو قضاء الحريات الحقيقي وملاذ المواطنين في مصر وان سيادة القانون في بلد القانون هو السبيل لحفظ السلم الاجتماعي في البلاد وقرر انه سيتخذ المناسب من الإجراءات القضائيه الكفيله بحماية مكتسبات الجمعيه وحفظ كرامة المؤسسين وحقوق الاعضاء وحمايتهم من اي تعسف او تجاوز ويطالب بان تتدخل الجهات الرقابيه خصوصا الجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم اعمال المجلسين السابق والحالي قانونيا وماليا .

يذكر ان د . ياسر الشاذلي المحامي بالنقض هو وكيل عدد كبير من اعضاء الجمعيه الذي دافع عن بقاء النشاط الزراعي وهو من مؤسسي نشاط تربية الخيل العربي الأصيل في الجمعيه وفي مختلف انشطة الانتاج الحيواني وهو متخصص في جرائم النفس ومنازعات الأراضي ومنازعات الاستثمار كما أنه كان أحد كوادر حزب الوفد الشابه في منتصف التسعينات حيث كان سكرتيرا مساعدا للحزب في القاهره معاونا لنائب رئيس الحزب وقتها الراحل يس سراج الدين زعيم المعارضه الوفديه وقتها وقد استقال من مهامه الحزبيه مع وفاة فؤاد باشا سراج الدين وبقي علي انتماءه الوفدي الأصيل .